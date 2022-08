Vídeo | El discurs d'agraïment d'Unzué als jugadors del Barça abans del partit contra l'ELA

El discurs que ha fet Juan Carlos Unzué abans d'un partit molt especial! 💚 pic.twitter.com/N3TvAP8TQH — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 24, 2022

es retroba aquest dimecres amb el caliu del. Ho fa també amb, un a cada banqueta. I és quejuguen unper recaptar fons per la investigació de. L'encontre ha estat organitzat per l'exporter, diagnosticat d'fa uns dos anys.Unzué, enyoradís de la sensació d'estar alabans d'un partit, ha volgutabans de sortir al terreny de joc. Ho ha fet amb un discursper acceptar jugar el matx amb la Lliga ja començada: "Amb el vostre compromís i sensibilitatque ens ajudarà a investigar la nostra malaltia, l'ELA".L'exporter, a més, ha aprofitat per desitjar-los unque la trobada d'aquest dimecres davant l'equip liderat per Pep Guardiola. "Us estimo i us desitjo el millor per aquesta temporada", ha conclòs Unzuè.Un altre gest que marcarà la diferència aquest partit és queseuque avui dirigeixen els equips. La primera part, amb Guardiola, al capdavant del Manchester City, i els segons 45 minuts amb Xavi, dirigint els blaugrana.

