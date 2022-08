Una bassa del riu Ter es tenyeix de rosa per l'aparició d'un bacteri

Tenia curiositat i he fet una escapadeta a la zona de la Pletera de l’Estartit. La bassa del Frare Ramon és literalment rosa, passa a vegades a conseqüència d'uns bacteris cromatials. Recuperarà el color quan augmenti l'oxigen amb les pluges. He tret el volum per la tramuntana. pic.twitter.com/wwXqLIA11g — Barrufet del temps (@MeteoBarrufet) August 22, 2022

Laés un delsprincipals que pateixaquest estiu. És deguda a la falta de pluges que afecta pràcticament tot el territori, des dels embassaments fins als rius, que porten un cabal molt baix. Tan baix, que unapropera a la desembocadura dels'ha quedatQuina ha estat la? La bassa s'haper l'aparició d'unqueEs tracta concretament de la bassa del Frare Ramon, a la Pletera de l'Estartit que, si no hi ha pluges constants, almenys un cop a l'anyUna situació que es resol després per fenòmens també climatològics, com la pluja o el vent.Elque ho provoca és un de porprat del gènere, tal com explica el biòleg naturalista Adrià Compte a Twitter. Més enllà de l'impacte visual, el canvi de colorni per a les espècies animals que viuen a la llacuna ni per a les persones, moltes de les quals aquests dies s'apropen a la zona per veure-ho en directe.

