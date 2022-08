Xàfecs intensos amenacen pràcticament tot Catalunya aquest dijous

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dc. 18.00 TU a dv. 24.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟠 3/6 pic.twitter.com/HjtjH9kNl6 — Meteocat (@meteocat) August 24, 2022

Latorna amb força a casa nostra aquestdesprés d'una primera pinzellada el dimecres a les comarques del nord-oest català. De fet, segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), fins apels xàfecs intensos que s'hi poden viure durant el dijous.Són, doncs, gairebé la pràctica totalitat de les comarques catalanes. Les úniques, ubicades totes al litoral, es troben al, el, el, el, eli el. La resta del territori té activada l'alerta per perill moderat. A les comarques afectades es poden acumular 20 litres en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats dei ratxes molt fortes deMentre la primera part del dia es presenta tranquil·la,del migdia serà quan els xàfecs poden començar a caure arreu del territori. Serà entre les dotze i les sis de la tarda quan hi haurà més presència de núvols i pluges arreu de Catalunya, tot i que en algunes comarques l'alerta es mantindrà fins a la mitjanit.Tot i que per ara no hi ha cap avís per temps violent, el nivell de perill per la intensitat de les pluges varia en algunes comarques del terç nord-est. Són, concretament,i la. A més, durant el divendres també es manté l'alerta amb perill moderat a aquestes tres comarques més el, el, eli el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor