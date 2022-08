Zelenski, després de sis mesos de guerra: «Abans dèiem pau, ara diem victòria»

El president ucraïnès,ha assegurat aquest dimecres que el“Quin és el final de la guerra per a nosaltres? A, ha subratllat en un missatge amb motiu del Dia de la Independència d’Ucraïna i coincidint amb elsamb Rússia.”, ha continuat Zelenski, que ha reivindicat que els’ha mantingutaquests sis mesos. Segons ell, “cada dia nou és una raó per no rendir-se”. “Després d’un viatge tan llarg no tenim dret a no seguir fins al final”, ha reblat. El president també ha garantit que“El 24 de febrer ens van dir que no teníem cap possibilitat. Però el 24 d’agost diem: 'Feliç Dia de la Independència, Ucraïna!'”, ha exclamat Zelenski en un vídeo amb la seva habitual estètica militar.

