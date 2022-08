Miki Núñez, la veu de l'himne contra l'ELA

Us volem sentir cantar ben fort la cançó🗣️,dedicada les persones afectades d’#ELA, junt amb en @mikinunez avui al Spotify Camp Nou i també des de casa!!!! pic.twitter.com/T1Vl1ZxYdU — Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls (@fmiquelvalls) August 24, 2022

🤝 A GREAT game for a GREAT cause. Make sure you're there at the Spotify Camp Nou

📅 August 24

🆚 Manchester City

💚 #TeamELA — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2022

El cantant de Terrassapujarà aquest dimecres a la nit en un escenari, però serà un de molt especial: la. I ho farà per ser la, en el marc del partit benèfic queNúñez, un cant a la vida i a gaudir-la. Una cançó creada pel compositor i productor musical, que també va ser el director musical del concurs televisiu Eufòria de Televisió de Catalunya, en el qual el terrassenc va ser un dels presentadors El partit és fruit de l'empenta de l'exporter i extècnic blaugrana, que pateix aquesta malaltia. De fet, estava previst organitzar-se fa un any, però la Covid-19 va obligar el seu ajornament La finalitat és, que actualment no té cura. Però no només recaptar diners, sinó també intentar que siguique s'hagi assolit mai per a la investigació.L'organització d'aquest partit es coneixia d'abans de l'estiu. Precisament, el mateix Unzué es va encarregar d'anunciar-ho des de les mateixes instal·lacions barcelonistes, acompanyat del president del club, Joan Laporta, i el tècnic de l'equip anglès,. I és que el de Santpedori el seu homòleg serà el també terrassencUna vetllada amb molts al·licients.

