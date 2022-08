Una iaia de 89 anys celebra l'aniversari amb una festa canina

és una data que tothom té marcada al calendari. És igual si se'n fan 10 que 75, el dia de l'aniversari sempre fa. Són aquells dies en què ens agrada estarde lescom els familiars o els amics més fidels, tot i que no sempre és possible.No puc estar amb la persona que m'agradaria? Cap problema, em faig una festa al meu gust. Aquesta ha estat la decisió de la, una iaia deanys delque ha muntat unadels seus amics més fidels, els seus deu. Així ho ha publicat la seva filla Victoria a TikTok per desitjar-li un feliç aniversari.La Maria passa els dies amb la seva filla i els gossos i, per tant, aquests animalons tenen unMentre la Victoria felicita la seva mare, els gossos es mantenen tranquils al voltant de la taula, decorada amb plats de cartó de color rosa, tovallons amb flors i pastes per berenar."Als gossos els va encantar participar en la festa de la iaia!", assegura la filla en la publicació a TikTok. El vídeo, que ja s'ha viralitzat, ha originat diverses reaccions dels usuaris d'aquesta xarxa social: "Els gossos són més educats que la majoria de les persones".

