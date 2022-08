Sánchez, amb corbata en la seva visita a Colòmbia, defensa deixar de portar-ne

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una defensa aferrissada de la seva proposta d'aparcar la corbata a l'estiu com una de les propostes d'estalvi energètic. Ha reivindicat que amb "petits gestos", també s'aconsegueixen "canvis profunds". Sánchez es troba de visita oficial a Colòmbia, on va aterrar dimarts a la nit, abans de reunir-se aquest dimecres amb el seu president, Gustavo Petro. El president va baixar de l'avió proveït d'una corbata, que també ha vestit a l'entrevista que li han fet a l'emissora W Ràdio, un fet que ha destacat el presentador.



El cap de l'executiu espanyol ha sostingut que es tracta d'"aplicar el sentit comú" pel que fa a l'ús de la corbata. "En determinats contextos no cal i així podem rebaixar la sensació tèrmica que tenim tots aquells que en portem", ha resumit a l'entrevista. Tanmateix, ha assegurat que pensa molt en les seves filles, a qui vol deixar "un món millor, sostenible i més habitable". Perquè això sigui possible, "ens hem de prendre seriosament el canvi climàtic”, amb grans polítiques i la incorporació de "nous hàbits de consum".

Sánchez ha descartat l'obligatorietat d'aquestes petites mesures i ha apel·lat a la responsabilitat. "", ha afegit, tot refutant que sigui "quelcom frívol", com l'acusa el. Respecte a la decisió del principal partit de l'oposició al Congrés de votar en contra del, ha comentat que "la novetat seria que votés a favor". "Les mesures vani també busquen ajudar els països europeus més vulnerables al", ha acabat.

