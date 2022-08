La grip «del tomàquet», el nou virus que ha aparegut a l'Índia

Virus, virus i més virus. La Covid-19 va marcar un abans i un després en les nostres vides quan, el març del 2020, ens va obligar a tancar-nos a casa setmanes senceres per evitar encara més contagis dels que ja es produïen. Aquest 2022 ha tornat a treure el cap la verola del mico després d'anys gairebé erradicada. I ara, a, ha aparegut unaque ha captat l'atenció de científics i autoritats.Es tracta de launnou ique provocai molt. És d'aquí on surt el seu nom, ja que les lesions cutànies "augmenten gradualment fins a tenir la mida d'un tomàquet". Tot i que els primers símptomes es poden confondre amb la Covid -tots dos poden presentar febre alta, fatiga i dolor corporal-, no tenen cap relació.Tal com passa en altres infeccions víriques, hi ha altres símptomes comuns com les nàusees, la diarrea i la deshidratació. El fet de compartir tants símptomes amb altres malalties comporta que s'hagin de realitzarper confirmar o descartar el contagi per grip del tomàquet.Es tracta d'una malaltiai, per tant, és necessarielsconfirmats i també els sospitosos, entre 5 i 7 dies. Per ara, ja se n'ha detectat una vuitantena de casos en menors de cinc anys. "Elscorren und'exposició, ja que les infeccions víriques són comuns en aquest grup d'edat", expliquen els autors de la investigació Vivek Chavda, Kaushika Patel i Vasso Apostolopoulos.Les autoritats sanitàries adverteixen que, si no es controla i preveu, es podriaalsi ocasionar un greu problema de salut pública.disponibles per al tractament de la febre del tomàquet i la prevenció és l'únic remei que, per ara, poden aplicar els ciutadans.

