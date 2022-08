Una demanda col·lectiva presentada contra Sony PlayStation al Regne Unit acusa la companyia d'haver "estafat" els jugadors en les seves compres realitzades a través de PlayStation Store. La demanda ha estat presentada per Alex Neill, advocat de la defensa dels drets dels consumidors, que afirma que Sony ha infringit la llei de la competència en exigir una part de cada compra feta a través de la seva botiga en línia.



Als jugadors del Regne Unit se'ls hauria "cobrat de més" per les compres digitals per un valor total de 5900 milions d'euros en el transcurs dels darrers sis anys. La denúncia va ser presentada la setmana passada davant el Tribunal d'Apel·lació de la Competència britànic i representa qualsevol jugador del Regne Unit -que s'estima que són prop de 9 milions de persones- que hagi comprat jocs o DLC a través de la PlayStation Store des del 19 d'agost del 2016. En cas d'èxit, cada persona tindria dret a rebre entre 79 i 665 euros per danys i perjudicis.

A la demanda s'especifica que el principal problema són elsque Sony imposa als desenvolupadors i editors que volen vendre els seus jocs i continguts addicionals a través de la seva tenda. Pel que sembla, la companyia s'emporta unrealitzada i és aquest percentatge el que, segons Neill, suposa una estafa pels usuaris. "", ha explicat Neill en unes declaracions per a"Les accions de Sony estan costant a milions de persones que no s'ho poden permetre", ha afegit l'advocat. "Sony domina la distribució digital dels jocs de PlayStation i dels continguts del joc. L'advocada Natasha Pearman ha acusat Sony d'haver desplegat una estratègia anticompetitiva que ha imposat uns preus excessius per als clients, fora de tota proporció amb els costos de la prestació dels seus serveis".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor