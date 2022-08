Sánchez encarrila, un cop més «in extremis», el suport al pla energètic

La negociació amb ERC, recuperada

El nou curs polític arrenca alamb la mateixa dinàmica de risc aritmètic que els exercicis anteriors: un cop més, ha estat enquan el govern deha encarrilat el suport per aprovar un altre decret cabdal amb els socis de la investidura. Aquesta vegada, es tracta del, el qual, més enllà de limitar la temperatura d'aires condicionats i calefacció , recull mesures anunciades a bombo i platerets com la fins a finals de desembre o la beca de 400 euros per a un milió d'estudiants. La Moncloa, però, assumeix que el peatge per obtenir l'aval de partits com elhaurà de ser acceptar modificacions amb una tramitació del decret com a projecte de llei Les crides que va fer aquest dimarts la ministra portaveu,, que va emplaçar el PP a explicar als treballadors que agafen el tren a Atocha que no tindran una bonificació en el transport han estat, almenys per ara, debades. El partit d'continua allunyat de possibles enteses amb el PSOE i s'ha exhibit bel·ligerant amb les polítiques anunciades per fer front a la inflació i la crisi energètica del govern de coalició, la mateixa actitud que mantenen Ciutadans i Vox. Una vegada més, la Moncloa ha hagut de recórrer a moviments negociadors amb la majoria de la investidura quan falten poques hores per a la votació, un modus operandi àmpliament criticat els darrers mesos que va viure el màxim ensurt amb l'aprovació per carambola de la reforma laboral.Aquella experiència, però, no ha fet canviar l'estratègia de Sánchez amb els seus socis. El dia ha arrencat amb el portaveu socialista al Congrés,, admetent que els suports no estaven lligats. Ha continuat amb la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica,, donant per fet que tindrien els suports. I ha acabat amb el PNB anunciant que hi votaria a favor i amb una actitud d'i defavorable si realment poden introduir modificacions durant la tramitació com a projecte de llei. Res es pot donar per tancat perquè aquests dos darrers partits asseguren que continuen negociant, però l'escenari s'encamina cap a l'aprovació.Just abans de la Diputació Permanent, el portaveu dels republicans,, ha considerat "una bona notícia" que el govern espanyol s'avingués a acceptar modificacions. Ni ERC ni Bildu han revelat el sentit final del seu vot, però Rufián ha argumentat que algunes propostes casen amb el que han defensat els grups d'esquerres i que la seva principal crítica és que les mesures siguin de caràcteri no. "Negociarem fins a l'últim minut. És complicat una altra opció que no sigui almenys intentar millorar-lo", ha insistit malgrat arrufar el nas amb el fet "trampós" que el decret inclogui també elde Madrid, detall denunciat per Junts.En tot cas, no és la intenció dels republicans tombar el decret per aquest motiu. "Si no, no entraríem a negociar absolutament res. La gent ens demana ser útils", ha insistit Rufián. Escarmentats per la llista d'incompliments que acumulen del PSOE, el portaveu republicà ha subratllat queper a l'execució de cadascun dels acords assolits. En aquests moments, ERC i el Govern presidit perhan recuperat la interlocució amb la Moncloa que va saltar pels aires amb l'escàndol d'espionatge a líders independentistes i que es va reprendre amb la reunió entre presidents el passat 15 de juliol i, posteriorment, amb la de la taula de diàleg el 27 de juliol.El PNB sí que ha emès un comunicat per fer públic que el seu vot serà afirmatiu "per responsabilitat" tot considerant que les mesures anunciades només tenen sentit si s'apliquen amb "immediatesa". Els d', però, no s'han estat de lamentar, com ja han fet des del faristol en reiterades ocasions, les "formes" del govern de Sánchez, a qui reclamen "més diàleg i negociació", més "lleialtat" i posar fi al que consideren com unon es barregen qüestions de diferent naturalesa.Aquest dijous a les nou del matí, el Congrés tornarà a posar-se en marxa després de l'aturada estival. Es donarà per inaugurat un curs en què haurà de fer front a una complexa tardor econòmica com a preludi de les eleccions autonòmiques i municipals del maig de l'any que ve, termòmetre clau per a la continuïtat del PSOE i de Podem a la Moncloa. La votació del decret d'estalvi energètic tornarà a ser una prova del cotó de la continuïtat de la majoria de la investidura, tan fràgil com determinant perquè la legislatura no acabi abans del que Sánchez calcula.

