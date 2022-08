El motiu pel qual els mosquits sempre oloren els humans per picar-los

Un grup d'investigadors ha descobert que elshan desenvolupat dispositius de seguretat al seuque asseguren queSegons han publicat a la revista Cell, quan les femelles dels mosquits busquen un ésser humà a qui picar, oloren unade les persones queelsde l'antena dels mosquits.Els científics han intentataquestsperquè els humans siguin indetectables per als mosquits. Això no obstant, fins i tot després d'eliminar del genoma dels mosquits tota una família de receptors sensibles a les olors,de localitzar humans per picar-los."Els mosquitsnormes preferides sobre com oloren els animals", reconeix Margo Herre, una de les autores principals de l'article. I és que en la majoria dels animals una neurona olfactiva només és responsable de detectar un tipus d'olor. "Si ets un humà i perds un receptor, totes les neurones que expressen aquest receptor perdran la capacitat d'olorar aquesta olor concreta", explica una altra de les científiques.Els investigadors, doncs, conclouen queperquè treure'ls un receptor no té cap efecte. "Qualsevol intent futur de controlar els mosquits mitjançant repel·lents o qualsevol altra cosa ha de tenir en compte que forta és la seva atracció cap a nosaltres", afegeixen les autores de l'estudi.

