Elon Musk rep un allau de crítiques per un vol de 9 minuts en el seu avió privat

L'avió privat d'Elon Musk va fer un vol de San José a San Francisco, en un trajecte de nou minuts de durada que ha estat criticat amb vehemència pels usuaris de Twitter. El mapa satèl·lit que mostra la ruta ha estat compartida a la xarxa social i ha desencadenat la indignació d'una multitud d'usuaris. Critiquen l'empremta de carboni que del "viatge" del conseller delegat de Tesla, una empresa d'automòbils elèctrics.

"Elon Musk va agafar un vol de 9 minuts a San Francisco des de San José, que és a 5 parades de Caltrain", ha escrit l'usuari que ha compartit la imatge, referint-se a un tren de rodalies que connecta les dues localitats. Al seu torn, el periodista Andrew Ross Sorkin, presentador de la CNBC i redactor del New York Times, ha ofert una explicació alternativa, intentant defensar el magnat.



Elon Musk took a 9 minute flight to San Francisco from San Jose, which is 5 stops on Caltrain. I literally have no words. pic.twitter.com/dToHAkxBFF — Hayden Clarkin (@the_transit_guy) August 21, 2022



"És probable que l'avió només estigués sent reposicionat per recollir els seus passatgers", va publicar Sorkin. Pel que sembla, les explicacions ofertes pel periodista no van ser suficients per convèncer alguns usuaris: "continua sent un vol increïblement curt i malbaratador, porti passatgers o no". Sorkin ha estat criticat per "defensar els absurds excessos dels multimilionaris".



