Vídeo | Batalla descontrolada a la terrassa d'un hotel per veure qui es queda amb les gandules

són dos dels objectius principals de lesde la majoria de persones. La platja, un dels principals destins. I les illes, un paradís a tocar d'Europa. És cert que no cal anar a l'altra punta del món per veurecausades pel gran volum dei que causen desconcert a la resta de gent.El bufet lliure d'esmorzars saturat, la recepció del ressort plena de gom a gom i, a més,. Gent corrent com si es tractés d'una guerra pera primera hora del matí, dia sí, dia també. L'escena ha sorprès una turista britànica, que ho ha gravat en comprovar que el xou es repetia cada dia de les seves vacances a Tenerife.Una hora i mitja d'espera als accessos de la piscina per obtenir una bona gandula per al matí, o per al dia, si cal.., moment en què s'obren els accessos i els turistes lluiten per quedar-se amb la millor de totes.laen qüestió, ho ha explicat a més de penjar un vídeo il·lustratiu a TikTok que no deixa indiferent.I és que els turistes han generat una mena de guerra al voltant de la piscinaEl vídeo ja ha obtingut més de 5 milions de reproduccions i s'ha convertit en un fenomen viral al Regne Unit. La resta d'usuaris de la xarxa l'ha comentat amb ironia: "Que bonic anar de vacances a relaxar-se".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor