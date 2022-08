📝 | Don’t wash fruits and vegetables with soap ✖️🍅🧼🚿



👉 Soap and detergents can be absorbed by both and can make you sick🤒 Fruits and vegetables should be washed with safe, clean water only ✅🍅🚿



Ps: only 🍽️ should be washed with detergent and hot water.#FoodSafety pic.twitter.com/3JaDsWpG4E — Codex Alimentarius (@FAOWHOCodex) August 22, 2022

Brillen, al supermercat estan alineades una al costat de l'altra, n'hi ha de (gairebé) tots els colors i són boníssimes per a la salut. De fet, se'n recomana un consum diari de cinc combinades amb les seves "cosines". Parlem de les, les d'estiu i les de tot l'any. Aliades d'una bona dieta mediterrània i perfectes per esmorzar o berenar.Per què brillen quan estan exposades al supermercat?La majoria de fruites que són venudes en botigues i supermercats tenen orígens dispersos i han hagut de passar peron han acabat de madurar després de ser collides verdes. A més, perquè tinguin bon aspecte quan estan exposades per a ser venudes sovint se'ls passa una capa d'"".Del camp a les caixes, als camions, a les càmeres, al supermercat, a la bossa i, finalment, a la nostra nevera. Elque recorren les fruites és llarg i lao algunss'hi poden quedar enganxats. Així, és recomanable netejar-les abans de consumir-les. Pregunta important:L'ús deo laque estiguinfa que algunes persones optin per passar-los una mica d'aigua amb sabó. Des de l'però, avisen que això, ni en fruites ni en verdures. Per què? "Eli fer-te trobar malament", detallen en una piulada. Per tant, las'ha deper eliminar-li les impureses, sí, però només amb

