Aragonès participarà dimarts vinent a la trobada de la patronal francesa a París

El president de la Generalitat,, participarà la setmana que ve a la trobada anual organitzada per la patronal francesa MEDEF . Dimarts vinent Aragonès formarà part d'una taula de debat, a les quatre de la tarda, amb el ministre de l'Interior francès,, l'exprimer ministre francès, el president de Còrsega,, i la vicepresidenta de la regió de Guadalupe,. El president defensarà el dret a l'autodeterminació i la independència de Catalunya davant la resta de participants.El debat porta per nom "" i abordarà el futur dins del marc europeu dels moviments polítics autonomistes i independentistes com el català, l'escocès, el cors o el d'Irlanda del Nord. La trobada, anomenada "Recontre des Entrepreneurs de France", és la gran cita econòmica i política de l'inici de curs francès i aplega més des de l'àmbit empresarial, acadèmic, social i polític. L'organització preveu que hi assisteixinEl tema d'enguany és el paper que pot jugaral món en un context convuls com l'actual i davant d'altres models com el nord-americà, el rus o el xinès. Entre els participants també hi haurà membres destacats del govern francès, com la primera ministra,, la ministre d'Europa i Afers Estrangers,, la ministra de Transició Energètica,, presidents regionals, diplomàtics i empresaris, com els directors generals de Carrefour, L'Óreal, Orange, EDF o Siemens France.

