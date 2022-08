Has rebut un mail de la policia? No piquis, és una estafa per extorsionar-te

⚠#ALERTA

Detectados nuevos correos electrónicos suplantándonos (🧐 @guardiacivil) con el objetivo de extorsionar para que contesten al correo recibido y continuar con la #estafa#NoPiques

Si has recibido el email no contestes y elimina

➕👇https://t.co/RoRB1la979 pic.twitter.com/iwFtso8DUw — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 23, 2022

Correus electrònics, SMS, alertes i moltes altres tècniques. Elsno deixen d'intentar robar-te sigui quin sigui el mètode i sigui quina sigui l'empresa o organització a qui suplanten. Fins i tot elsen són víctimes, tal com ha informat laaquesta setmana. En aquest cas, els ciberdelinqüents es fan passar per aquest cos policial mitjançant un"S'ha detectat una campanya desuplantant lade la, l'objectiu dels quals és extorsionar les víctimes perquè contestin al correu rebut i continuar amb el frau", expliquen des de l'(OSI). Es tracta d'un engany que defineixen d'"" i avisen que qualsevol persona en podria ser víctima.En el correu electrònic en qüestió, els estafadors volen donar-li ela l'estafa. Afegeixen detalls com "Vostè està citat" o "Expedient XXX", sent les X nombres aleatoris, com si es tractés d'un expedient real. A més, afegeixencom el de Maria Gámez, directora general de la Guàrdia Civil, o Dolores Delgado, a qui situen com la fiscal general de l'Estat, tot i que ja no ocupa el càrrec.Els ciberdelinqüents demanen a la víctima queelen un termini màxim de, així eviten que tingui temps per poder verificar la informació rebuda. Si la víctima cau a lai respon, els estafadors seguiran amb l'extorsió per, finalment, sol·licitar una quantitat devariable. Així, la Guàrdia Civil alerta i demana que no es responguin aquests mails i s'eliminin.

