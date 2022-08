Un turista menor d'edat en estat greu després de caure prop del far de Calella

Un turista menor d'edat que s’allotjava al càmping que hi ha als peus del far de, al Maresme, ha estat traslladat aquest dimecres al matí en helicòpter i en estat greu a l’dedesprés de patir una caiguda.El jove, de, de 17 anys i que viatjava amb un grup d’amics, estava sota els efectes de len el moment de l’incident i els seus companys del’havien perdut de vista ja de matinada.La caiguda s’hauria produït per accident en una zona de desnivell de la muntanya on hi ha el càmping. S’han activat dues ambulàncies del, a més de l’helicòpter, elsi la policia local.

