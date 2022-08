Aquests són els dos indrets de Collserola on es volen construir molins de vent

Saps a quin lloc exacte volem instal·lar els dos aerogeneradors de Collserola? 📍⛰️



Una mesura efectiva?

Des de fa mesos corre la proposta d'instal·lara la. L'entitat ecologistainsta a ubicar dos gransd'uns 200 metres d'altura per tal d'incrementar el percentatge d'produïda a l'àrea de Barcelona.Aquests aparells, asseguren, podrien arribar a produir al voltant deper abastir prop dede l'entorn de la capital catalana. Unque, alhora, també permetriaa l'atmosfera.I quins serien els indrets exactes on es voldria instal·lar aquests aerogeneradors? Doncs de les set posicions estudiades, tan sols els punts ubicats a lai alcomplirien els requisits mínims. Uns requisits fonamentats en paràmetres d'accés, de seguretat aèria, de distància amb nuclis urbans, carreteres i línies elèctriques, i per la disponibilitat del recurs eòlic.Així doncs, només el paratge més aldonaria compliment a aquestes característiques després de descartar-se altres punts analitzats de la serra, com ara, l'Arrabassada o el Puig d'Olorda.Tot i ser una iniciativa que compta amb els bons ulls de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau apel·lant la "corresponsabilitat" de la capital catalana davant del "greuge comparatiu" amb la resta del territori pel que fa a l'impuls d'aquests aparells a favor de l'energia renovable, altres veus no ho veuen tan clar.En primer lloc, malgrat ser una zona " viable tot i que amb no massa potencial eòlic " pels experts, directament, a dia d'avui, la seva construcció seria impossible en topar amb els impediments legals que suposa que elestigui considerat com un espai de protecció especial. Un document aprovat fa un any que ordena i regula els usos i les activitats de l'entorn de "gran rellevància" (3.676 hectàrees) mentre vetlla per la seva màxima "protecció i conservació".D'altra banda, des delremarquen que el seu aixecament acabaria trencant les poques "illes de tranquil·litat" de l'ecosistema i causaria un profund impacte en la biodiversitat i les zones de migració i nidificació de múltiples espècies d'aus.També mostrava la seva oposició laque reconeixia diversos aspectes positius en la iniciativa dels molins collserolans, però que acabava rebutjant la proposta perquè " no es pot combatre el canvi climàtic destruint espais naturals ".

