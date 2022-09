Veus cares humanes en objectes inanimats? Aquest és el motiu

Qui no veu una cara somrient als endolls o a les llums del cotxe? Un equip de neurocientífics de laha evidenciat la forma amb què el cervell identifica cares humanes en objectes inanimats. És un fet que es coneix amb el nom dei és una pràctica molt estesa entre els éssers humans.Fins que els neurocientífics de Sidney van investigar-ho,el procés que fa el cervell en processar els senyals visuals i interpretar-los com a humans. El professor i autor principal de l'estudi,, explica que "el benefici de no perdre's una cara supera amb creus els errors en què es veuen els objectes inanimats com a cares", segons recull El Mundo.I quin és el procés que fa el cervell? La investigació, que s'ha publicat a la revista Proceedings of the Royal Society B, revela queque detecta els rostres humans aprofita el mecanisme que aplica a l'estructura facial en la detecció ràpida. És a dir, la menti fins i tot els atribueix una. Per això, de vegades veiem semàfors enfadats o joguines tristes.Els científics asseguren que l'acció és una conseqüència de la. "Necessitem llegir la identitat i discernir l'expressivitat. Són amics, enemics? Estan contents, tristos, enfadats...?", apunta Alais.

