Espanya es queda sola en l'ús de la mascareta al transport públic

La, el símbol més evident de la, ja és història en gairebé tots els àmbits de la societat. Ara bé, més enllà d'hospitals, farmàcies i centres de salut, en què la mesura es manté per motius obvis de salut, hi ha un lloc en què cada cop hi ha més pressió perquè s'acabi retirant: elPerò el govern espanyol encara no està en l'escenari de la retirada. La ministra de, va defensar aquest dimarts mantenir la mesura: "És un element protector que ens ha permès arribar fins aquí", va assegurar. Ara bé, la realitat és que Espanya està començant a quedar-se sola en l'de la mascareta en aquest espai.I és que a la resta d'Europa només-eliminarà aquesta mesura el 30 de setembre--que ho revisarà el mes que ve- mantenen la mascareta obligatòria a tots els transports públics. Només a Àustria també es manté obligatòria a la capital Viena. La resta del continent ja s'ha acomiadat de la mesura entre el maig i el juny i ara és només una recomanació.La realitat és que les dades alsapropen a l'eliminació de l'obligatorietat de la mascareta al transport públic. Salut ha declarat 97menys per, xifra que suposa un total de 661 hospitalitzats. D'altra banda, hi ha 20 persones a les Unitats de Cures Intensives () –sis menys en relació amb les dades de la setmana passada- i 11 morts declarats en aquest període (tots majors de 60 anys i 7 de més de 80).

