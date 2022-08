Així funciona el cervell de les persones bilingües

Elés un fenomen mundial especialment present a Catalunya, on la majoria d'habitants dominen tant la llengua catalana com la castellana. L'equip internacional de científics liderat per la, situada a Rússia, ha investigatA partir de les dades(EEG) de parlants de rus i anglès, s'ha constatat una detecció gairebé instantània i automàtica de les paraules semàntiques de les dues llengües -és a dir, mots que fan referència al mateix-.i han establert la premissa que els bilingües tenen un lèxic integrat on el cervell activa les paraules dels dos idiomes en paral·lel.Els científics de l'estudi, que ha estat publicat a la revista científica, diferencien entre els, segons el domini de la llengua. En el mateix sentit, els han classificat entreen funció al ritme d'aprenentatge del segon idioma. Bona part de les anàlisis s'han focalitzat en les-que, de fet, representen a la majoria de bilingües-, per observar la rapidesa amb la qual processen la informació.Cal tenir present que elstenen un accés semàntic i ràpid a la llengua: com apunta l'EEG,i dir-la correctament. Després del punt de partida inicial, l'equip internacional de la universitat russa s'ha centrat en els bilingües tardans i han considerat la velocitat amb la qual processen la informació semàntica.Per fer-ho, van comptar amb la participació de. Van basar-se en una tècnica anomenada, que fa referència a la tendència de la ment a reconèixer una paraula més fàcilment si va seguida d'una similar. Un exemple en català el trobem en les paraules "comunicació" i "comunicación", que són molt semblants i, per tant, fàcils d'enllaçar.Els resultats de la tècnica van registrar unal'efecte interlingüístic més curt registrat fins a la data. El coautor de l'anàlisi,ha afirmat que les conclusions "confirmen l'". El científic assegura que els mots de la segona llengua s'adapten automàticament gràcies a la interacció de les neurones.No obstant això, Gallo assenyalacom a eina científica. En el futur, assegura, espera poder emprar tècniques de(MEG), que podrien contribuir a afinar els resultats de la investigació.

