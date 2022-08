Dos menors ferits crítics en l'incendi d'un pis a Badalona

🔴Incendi greu al carrer Quevedo, al barri de la Salut. De moment, dos ferits greus. Hi estan treballant @bomberscat, @Badalona_GUB, @mossos i @semgencat. Com a alcalde, posem a l'abast tots els serveis municipals a la família i veïns afectats #Badalona pic.twitter.com/8FEf0b2bzt — Rubén Guijarro (@guijarroruben) August 24, 2022

Estem treballant per donar seguretat a la tasca de @bomberscat en aquest incendi a Badalona. Seguiu les indicacions dels serveis d'emergències i no us acosteu a la zona https://t.co/HRC7HVFVHg pic.twitter.com/a6Tubp0LbC — Mossos (@mossos) August 24, 2022

Dosde 13 i 15 anys han resultati es troben en estatdesprés de precipitar-se d’un pis deper escapar d’un incendi al pis on vivien. Una tercera persona que es trobava al mateix habitatge, de 18 anys i cosí dels dos adolescents, ha quedat ferida en estat menys greu perde fum.Elshan rebut l’avís a dos quarts de deu del matí i treballen en la seva extinció al carrer. El cos s’hi ha desplaçat amb vuit dotacions. El foc està confinat i no hi ha perill de propagació ni vertical ni horitzontal. Elsi la Guàrdia Urbana de Badalona estan donant suport a la tasca dels Bombers.D’altra banda, segons ha informat el(SEM) hi ha un total de tres afectats: dos menors en estat crític traslladats als hospitals, i una tercera persona ferida de 18 anys en estat menys greu traslladada a l’Hospital Municipal de Badalona. El SEM ha activat una desena d’unitats terrestres, així com un equip de psicòlegs.El cap de territorial dels bombers de la Generalitat,, ha explicat que en arribar al lloc dels fets han vist com les flames sortien per la finestra. Tot i que han pogut extingir l’incendi de forma ràpida ha apuntat que es tractava d’un”. Paral·lelament, han vist com dues persones es precipitaven per la finestra, confirmant que es tracta de dos menors d’edat que es troben en estat crític.Pel que fa a lesde la causa, ha apuntat que de moment no es poden saber perquè encara estan en procés de finalitzar l’. Pel que fa a l’estructura de l’edifici, Colas ha explicat que es troba en “” i que els veïns podran tornar “sense problema”.L’alcalde del municipi,, ha qualificat el succés de “trist” i ha afirmat que l’ajuntament s’ha posat al servei dels afectats per oferir-los acompanyament mitjançant els serveis socials. Pel que fa a la situació de la, ha dit que els dos menors convivien amb la seva mare que n’és la propietària. Els psicòlegs han atès als progenitors dels menors.Segons han pogut saber a través del relat del tercer ferit, cosí dels adolescents, en el moment de començar el foc els menors es trobaven a l’habitació de la mare. Ell ha quedat inconscient i quan ha tornat a estar-ho, després de lade fum, ja era quan els Bombers l’estaven traient del lloc.Guijarro també ha apuntat que la família havia estat en el cicle dels. “Una família treballadora que intenta sortia dia a dia per tenir el millor”, ha dit. “El que més preocupa ara és la situació i la vida dels dos menor, veurem com evolucionen en les pròximes hores”, ha afegit, “la resta de veïns podran tornar a casa seva”.

