La Moncloa s'obre a fer del decret d'estalvi energètic un projecte de llei per salvar-lo

Els'ha obert a tramitar el decret d'com a projecte de llei per salvar-lo en la votació de demà dijous al. L'executiu estatal encara no té els suports garantits per convalidar-lo a 24 hores de l'inici del debat a la cambra baixa.En una entrevista a Telecinco aquest dimecres al matí, la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica,, ha afirmat que el govern espanyol està "obert a introduir millores" durant el tràmit parlamentari. D'aquí que no descarti possibilitar-ho permetent que el decret es tramiti com a projecte de llei. "Estarem molt contents de rebreconcretes", ha dit.També ha contemplat aquesta possibilitat la ministra de Transports,, en una entrevista a TVE. Sánchez també ha acceptat que es puguin introduir "" i no ha descartat que es pugui tramitar com a projecte de llei. Sánchez ha interpel·lat el PP i ha demanat que abans de votar en contra de la iniciativa, valori la possibilitat de tramitar el decret com a projecte de llei."És possible", ha destacat, i ha insistit que el que seria "desitjable és no sotmetre la ciutadania a un escenari d'incertesa" i es pugui convalidar. "Apel·lo a la responsabilitat de les forces polítiques i concretament del PP", ha subratllat. Aliats de lacom, elo EHencara no han aclarit quin serà el seu sentit del vot.Al seu torn, la ministra de Ciència i Innovació,, ha aprofitat una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio per instar a ERC a donar suport al decret d'estalvi energètic a la votació d'aquest dijous al Congrés. "No és moment per generar incertesa", ha avisat. El govern central no en té encara garantits els suports necessaris, més enllà dels del seu soci, Unides Podem."Tot i governar en minoria en un govern de, sempre hem pogut treure les majories necessàries i confio que demà també ho farem", ha assegurat. El dia que tot just fa mig any de l'inici de la guerra a Ucraïna, la ministra ha tret pit per les iniciatives aplicades fins al moment i ha apuntat que "gràcies a les mesures frívoles per estalviar energia que tant denuncia el PP, ja podríem apagar unaa Espanya".

