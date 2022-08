Col·lapsa el web per comprar entrades pel concert de Coldplay a Barcelona el 2023

Coldplay ha anunciat aquest dilluns que tornarà a Barcelona set anys després amb dos concerts a l'Estadi Olímpic, el 24 i 25 de maig de 2023. L'anunci ha aixecat una gran expectació i les ganes de veure en directe el grup britànic han quedat paleses quan tot just ha obert la prevenda de les entrades, a les deu del matí d'aquest dimecres. La web de Live Nation ha col·lapsat i aconseguir un bitllet s'ha convertit en una tasca d'allò més complicada.



Molts usuaris no han pogut entrar a la pàgina, mentre que els que sí que han pogut, s'han trobat amb una cua de milers de persones per davant. Diversos usuaris han compartit captures de pantalla a les xarxes socials. Alguns amb millor humor que altres, amb queixes i bromes a parts iguals.

Més cua que un concert de la Mercè i un Razzmatazz de dimecres junts per aconseguir entrades per Coldplay! Paciència i que en quedin #Coldplay pic.twitter.com/5cGz0CRZMI — Marco Contreras Sola (@Marco3215) August 24, 2022



resant a veure si aconsegueixo entrada hahah @coldplay pic.twitter.com/M6ByPbNBmo — sara wapa (@holaemdicsara) August 24, 2022

Alguns usuaris han afirmat que "", tot i que es tracten de les de prevenda. Lad'entrades serà aquest dijous, quan els milers de seguidors de Coldplay que no han tingut sort, podran provar-ho de nou.

