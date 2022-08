Per què els adolescents no fan cas als pares? Hi ha una raó científica al darrere

L'adolescència és una etapaper tothom. Pels fills, és un període on les hormones estan pels aires, fan front al seu desenvolupament corporal i sexual i intenten trobar-se entre la gentada. Pels pares també és complicat: cada cop els costa més connectar amb la mainada iLaha estudiat aquest comportament amb l'objectiu de donar una resposta científica a ladel col·lectiu adolescent. I l'han trobat: segons apunta la investigació, al cap de 13 anys els fillsi connecten amb més facilitat amb la de desconeguts. Això suposa que el cervell del jove no té la mateixa afinitat que durant la infància amb els progenitors.És a la conclusió que ha arribat el grup de científics liderat pel doctor en psiquiatriadesprés d'analitzar durant diversos anys el cervell de persones de tota mena d'edats. En concret, van realitzarals participants mentre sentien parlar a un grapat de dones, entre les quals es trobava la seva mare.Els resultats apunten que, mentre, a partir dels 13 anys la ment no emet la mateixa resposta. Aquest fet explicaria per què l'adolescència i la falta d'atenció als pares són gairebé sinònims.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor