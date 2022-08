Trobada amb vida la veïna de #Manlleu desapareguda ahir. L'han localitzada a Camprodon gràcies a la trucada d'una ciutadana a la Policia Local i el posterior treball conjunt amb @mossos

Gràcies de nou per la col•laboració ciutadana! https://t.co/IIGVVKXqJE — Ajuntament Manlleu (@ajManlleu) August 24, 2022

Luisa Vega, la dona deque va desaparèixer aquest dimarts, ha estat localitzada a. Tal com informa l'una ciutadana l'ha vist en aquest municipi i ha donat l'avís a la. Després, el cos local ha alertat alsque han fet cerca al territori i l'han acabat trobant.Fa pocs dies també va desaparèixer una veïna a Santa Eulàlia de Riuprimer (també a Osona) que, finalment, va ser trobada a Barcelona , on hi va marxar voluntàriament. Tot apunta que la veïna de Manlleu també hauria marxat de forma voluntària per

