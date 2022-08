Cinc anys del crim de Susqueda: més incògnites que certeses

De testimonis, n'hi ha

Una prova de so

El 24 d'agost de 2017 van desaparèixer un noi i una noia al(La Selva), eni la. Un mes després, elsen localitzaven els cadàvers al pantà i començava una investigació que, cinc anys després, no ha servit per treure l'entrellat d'un cas que en el seu moment va ser molt mediàtic i que amenaça de quedar sense resoldre. A dia d'avui, no hi ha ni rastre de l'assassí, ni del mòbil, ni de l'escena del crim.En els darrers temps, això sí, hi ha hagut sospitosos que han passat per la presó, com, i d'altres noms que, depèn de qui expliqui la història, són sospitosos o testimonis clau, com ara , mort a finals de 2019 a la barraca on viva a tocar de l'embassament. Els investigadors encara no han pogut localitzar on es va cometre l'assassinat dels dos joves, que aquella dia de fa cinc anys havien anat a fer caiac al pantà.Magentí va passar nou mesos en presó preventiva per risc de fugida però finalment va ser alliberat a finals de 2018 per manca d'indicis contra ell. Des d'aleshores, la investigació ha fet pocs avenços i la defensa de Magentí, pilotada per l'advocat, és crítica amb la instrucció que s'està duent a terme, perquè no està estudiant tots els possibles responsables del crim. A dia d'avui, és agosarat afirmar que es podrà portar algú a judici.Una de les proves rellevants aportades per la defensa ha estat l'última localització de Google del mòbil del Marc i que ha acreditat que el rastre no es va perdre prop d'on pesava Magentí, a, sinó al camí on es trobava al barraca de Soler. "Encara no hem obtingut resposta, sobre això", assenyala Salellas. Els Mossos, diu l'advocat, han de practicar diligències que tenen pendents de fa anys, com trucar totes les persones que van ser al pantà en aquelles dates. La periodista Tura Soler , qui més ha seguit el cas, identifica diverses persones que aquells dies es trobaven prop de la zona i que, denuncien, han rebutper part dels investigadors. Un d'aquests testimonis assegura haver vist tres persones que fugien del lloc el matí del dia que van desaparèixer el Marc i la Paula. La declaració de l'home no va ser incorporada al sumari del cas.Segons explica Soler a El Punt Avui, aquest testimoni va explicar els fets als Mossos de, amb descripció dels fugitius, el 2 de setembre. L'agent que li va prendre declaració és un dels que aniran a judici per una trama mafiosa de venda de droga comissada a la Selva. En veure que la denúncia no prosperava, el testimoni va anar als jutjats i va saber, aleshores, que no hi havia cap constància de la seva declaració.Hi ha altres testimonis als quals tampoc s'ha fet cas. Uns voluntaris que arreglaven la carretera el dia del crim van explicar que van veure sortir una furgoneta amb tres homes en direcció a les oficines de la presa, als quals no s'ha identificat. També un ciclista ha explicat que el dia 26 al matí va veure un caiac a l'aigua i, després, prop de la zona, un cotxe amb dos ocupants que discutien.Una de les proves que falta incorporar al sumari és una prova de so per determinar l'escenari del crim . Els Mossos van licitar aquesta prova -és una prova cara- i ha servir per identificar el lloc on van ser assassinats els dos joves. La defensa de Magentí, però, manté que és una prova dementre insisteixen en la geolocalització del telèfon del Marc. Cinc anys després, el cas continua envoltat de misteri.

