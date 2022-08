Un celler català, escollit entre els 100 millors del món

Cada any,realitza una guia de compra sobre els millors vins i cellers de l'any (Annual Buying Guide-Fall 2022), publicada al seu número de tardor. Els elegits són seleccionats entre milers d'elaboradors per l'equip de tast que examina i avalua els possibles candidats a cegues. Només 100 són destacats i elegits entre els millors de l'any per les col·leccions excepcionals: 100 vins i 100 cellers.Aquest agost va sortir publicada la llista dels cellers guanyadors d'aquest rànquing. Els Top 100 Wineries of 2022 són triades entre diferents regions vitícoles de tot del món: França, Itàlia, Xile, Estat Units... A l'estat espanyol s'han triatde diferents regions: Suertes de Marqués (Canarias), Tempos Vega Sicilia (Ribera del Duro), Viñedos Sierra Cantabria (Rioja) i l'El celler va néixer l’any 2017 de la mà deper elaborar vins naturals. Can Sumoi pren el nom d'una finca integrada al Baix Penedès datada del 1645 a la Serra de l'Home, el Montmell, a 600 metres sobre el nivell del mar, on la família recupera les 20 hectàrees de vinyes i protegeix les 300 ha de bosc de la finca. Can Sumoi compta amb un celler principal i tres masies de finals del segle XVII on s'elaborava el vi, una casa per als arrendataris, un corral, 20 hectàrees de vinya de més de 50 anys que hi ha Montonega i Sumoll i 380 hectàrees de bosc.Després de més de 20 anys abandonades, el 2017 la família Raventós va recuperar la finca i les vinyes per elaborar vins naturals amb la, i amb l'objectiu de convertir aquesta finca en un organisme agrícola viu per a les futures generacions.

