Una empresa de Palamós ofereix paddle surf per a persones amb mobilitat reduïda

Paddle surf accessible

és la primera de la Costa Brava en oferir aquesta pràctica esportiva a persones amb mobilitat reduïda i està aEs tracta d'una iniciativa pionera i de les poques que hi ha en tot l'Estat que instal·la un seient a la taula de paddle surf per garantir que les persones que van amb cadira de rodes poden gaudir d'aquesta pràctica esportiva.Per tirar endavant aquesta iniciativa, el responsable de l'empresa,ha construït una passarel·la que uneix el passeig marítim amb la base nàutica i posteriorment una passera de fusta que arriba fins a l'aigua on les persones podran pujar sobre la taula.El 2014 Marc Agell va decidir estrenar una empresa dedicada a activitats nàutiques a Palamós amb l'objectiu d'oferir-les a tot tipus de públics. La intenció era que persones ambtambé poguessin participar en aquestes activitats i llogar un caiac o una planxa de paddle surf durant un matí i fer una sortida.Fins ara, malgrat oferir la possibilitat de fer aquestes activitats hi havia barreres arquitectòniques que impedien transformar aquestes activitats en propostes accessibles al 100%. Finalment, el responsable d'aquesta activitat ubicada a la platja de la Fosca de Palamós ha decidit construir unaque va des del passeig marítim de la Fosca fins a la base nàutica, on es lloga el material, i una passera de fusta que porta als usuaris fins a l'aigua.Agell ha assegurat que no ha estat fins fa unes setmanes que ha obtingut l'aval de l'Ajuntament de Palamós per tirar endavant aquest projecte arquitectònic, que consistia en fer laDe fet, lamenta que les administracions no hagin ajudat en la construcció d'aquests accessos per garantir que tots els banyistes puguin accedir a la Fosca tinguin o no diversitat funcional.Des de principis de la temporada, el director d'aquesta escola nàutica havia estat demanant celeritat al consistori per poder tirar endavant la construcció d'aquestes passarel·les i passeres. Finalment, després de pressionar als regidors i tècnics municipals va aconseguir l'aval per tirar la infraestructura endavant.A partir d'ara, els usuaris que vulguin tan sols hauran d'anar fins a la parada de paddle surf i demanar llogar una taulaAquests usuaris podran decidir si fer caiac adaptat o paddle surf adaptat, una modalitat que a Catalunya només ofereix aquest establiment de la Fosca i un altre que hi ha al Maresme.Per garantir l'accessibilitat, Marc Agell ha instal·lat una cadira sobre d'una planxa. Això garanteix als usuaris que puguin seure i remar amb la planxa mar endins. Si els usuaris decideixen fer paddle surf podran fer uno si ja saben com anar-hi, fer una excursió amb la família.De moment, aquest dimarts al matí ja hi havia un grup d'una vintena de persones de-que organitza activitats per la inclusió- ha fet una sortida per la costa de Palamós amb el material adaptat. Ara, l'objectiu que té l'escola nàutica de la Fosca és seguir trobant solucions per fer que altres disciplines esportives vinculades amb el mar també siguin accessibles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor