Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022

La tragèdia ha estat a punt d'ocórrer al mar mediterrani, a prop d'. Unde luxe de 40 metres d'eslora es va enfonsar aquest diumenge a 15 quilòmetres de la costa de, a la regió de, al sud del país. Malgrat tot, els cinc tripulants i els quatre passatgers que hi havia dins van ser rescatats moments abans que l'embarcació es perdés definitivament entre les aigües del mar. Tots ells van sortir-nePer altra banda, la policia marítima d'Itàlia ja ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident, que ha implicat que el iot acabi a 200 metres de. Els primers auxilis els van donar duesi més tard va arribar unper intentar salvar el iot, però no va ser possible i es va acabar abandonant.

