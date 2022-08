La Seu il·lumina la pista de l'aeroport

que compten amb un pressupost de gairebé un milió d'euros, quedaran enllestides al mes de desembre després d'haver arrencat aquest estiu. La idea és que les balises es puguin posar en funcionament durant, almenys, part de la temporada d'hivern, un cop l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) hagi validat la instal·lació. D'aquesta manera, les operacions es podran ampliar a determinades franges horàries en què no hi ha llum del dia, sent les de caire comercial les que ho podran fer en una primera fase. Mentre,situat al costat d'aquesta infraestructura ha rebut, en els darrers dies, l'autorització per poder volar amb l'helicòpter medicalitzat durant la nit., ha assegurat que l'aeroport guanyarà "potencialitat" i "seguretat" amb l'abalisament de la pista, tot destacant el seu paper "estratègic" i per generar "oportunitats" al territori. Pel que fa als treballs, ha detallat que la il·luminació estarà instal·lada en diversos elements de l'entorn de la infraestructura que són clau de cara a la maniobra d'aproximació de les aeronaus. A banda, ha indicat que també s'han previst diverses torres a la zona on aparquen els avions, a més de la pista i de la zona d'enlairament.Gavín ha refermat l'aposta del Govern per l'aeroport pirinenc, amb l'objectiu de contribuir a superar el "desavantatge de la distància" que tenen els territoris més allunyats dels grans centres d'activitat i amb una població dispersa. A més, ha dit que més enllà del, els usos de la infraestructura també han de tenir a veure ambentre d'altres. Pel que fa a l'heliport, ha afirmat que, gràcies a aquest servei, "la gent del Pirineu ja no estan lluny dels grans hospitals".De fet, es calcula que el temps de trasllat fins a l'Hospital Vall d'Hebron es redueix en gairebé una hora i mitja si es fa en helicòpter. En aquest sentit,, ha assegurat que aquest fet és "molt significatiu" per a qui pateix una patologia anomenada "temps-dependent" com ara l'ictus, l'infart o el politrauma. Per aquest motiu, ho considera com una "excel·lent notícia" tant pels veïns com pels professionals sanitaris, i recorda que aquest l'heliport s’afegeix als de l'hospital de la Cerdanya, Vielha i Tremp.

