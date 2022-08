La CUP acusa el Govern d'«adormir» el conflicte convertint la taula de diàleg en una bilateral

La qüestió de confiança

Les alternatives a la taula de diàleg

La diputada de la CUPha acusat el"d'adormir" el conflicte polític amb lai d'haver-la convertit en una "". En una entrevista a l'ACN, Reguant ha lamentat que en aquest espai no s'està abordant el conflicte polític. I ha retret a l'executiu deque dona el missatge a la ciutadania que "no cal que es mobilitzi, que ja està ell per a abordar-ho". D'altra banda, després que el president del Govern els hagi allargat la mà per als pressupostos, Reguant ha dit que "no té cap sentit" que es refereixi a ells com a socis preferents. "És molt fàcil parlar de socis preferents, quan en el dia a dia tens uns socis efectius, que són eli els", ho ha reblat.La diputada creu que el Govern "sempre, des del primer moment" ha preferit aper davant de la. De fet, l'executiu va aprovar els últims comptes amb els de. "Que siguin sincers i honestos i que deixin de tractar la gent com a menor d'edat. Que expliquin qui són els seus socis i les seves aliances", ha exigit Reguant.El líder del PSC,, es va oferir al Govern aquesta setmana per a aprovar els pressupostos de l'any que ve, en declaracions a Catalunya Ràdio. Però Aragonès, en una entrevista a l'ACN, tancava la porta als socialistes, i s'orientava cap a CUP i comuns. Reguant creu que el president de la"no necessita" negociar els números amb Illa perquè "en el dia a dia, amb les polítiques que impulsa, ja van de bracet". I veu difícil que ho acabin pactant perquè "es basen en l'estètica, i hi ha eleccions municipals l'any vinent".Preguntada per si les relacions entre Govern i CUP són "reconduïbles", la diputada diu que això depèn del Govern, però no ho veu possible si continua fent les polítiques que ha fet fins ara. Elsen voldrien de les "que vagin a l'arrel de les coses", en matèria d'habitatge o emergència climàtica. "Ens hauria agradat veure un Govern defensar lacom ha defensat la candidatura delsd'hivern", ha raonat.La CUP i ERC van pactar, en l'acord d', que Aragonès se sotmetria a una qüestió de confiança a mig mandat. Segons aquesta entesa, el compromís de sotmetre's a aquesta moció de confiança a mig mandat havia de servir no només per investir-lo com a president, sinó també per sumar el suport dels cupaires als pròxims pressupostos de la Generalitat. Aragonès ja ha rebutjat sotmetre-s'hi perquè la CUP "no té sobre la taula" garantir l'Per a Reguant, "no és cert això de l'estabilitat" i "és igual" si la va acordar amb la CUP o no: "És positiu que ho faci, i nosaltres seguirem defensant que és necessària". Hi veuen una "eina de". En cas que no hi hagi qüestió de confiança, una "opció" seria que Aragonès convoqués eleccions anticipades per avaluar si compta amb el suport de la. Tot i això, els anticapitalistes de moment no s'ho han plantejat.La CUP no comparteix l'estratègia d'Aragonès i la taula de diàleg. I és que creuen que la taula "s'ha convertit en una bilateral entre la Generalitat i l', un espai d'estabilitat entre governs". "El que no estàs fent és abordar el conflicte polític, perquè el que has fet és adormir-lo", s'ha queixat Reguant, que creu que el conflicte només es resoldrà "amb un país organitzat, mobilitzat, i si el Govern posa l'agenda social com a punta de llança del".Després que Aragonès argumentés en una entrevista amb l'ACN que no renunciaria a la taula de diàleg encara que hi hagués un govern dea l'Estat, Reguant ha dit que "no és qüestió d'amb qui seus, sinó amb quines condicions". L'alternativa viable a la taula de diàleg? "Blindar ladel Parlament i que es facin polítiques que responguin a la precarietat laboral, a tenir un sostre sota el qual viure, i que s'abordin aquells elements que fan que la gent tingui allò bàsic cobert, més enllà del que digui el poder judicial".La CUP també lamenta que tant ERC com"van tancar la porta molt ràpidament" a l referèndum que van proposar els anticapitalistes per a aquesta mateixa legislatura. "Escòcia ho ha posat sobre l'agenda. Podem aprofitar el debat que es produeix a la comunitat internacional per ubicar el dret d'autodeterminació a l'agenda?", ha insistit. Reguant també ha admès que l'independentisme està "desmobilitzat", i ha demanat "organitzar-se" de cara a unaque es preveu "molt crua per la majoria de la gent". "Cal vincular-ho a la necessitat de sobirania, la capacitat de decidir aquí, impulsar l'energètica pública que elva aprovar", ha enumerat.Finalment, Reguant també s'ha pronunciat sobre la proposta "àmplia" per l'i més enllà de l'independentisme que Aragonès va dir que presentaria durant el. "Són paraules que no diuen res, perquè el projecte pel referèndum sempre ha anat més enllà de l'independentisme estricte. Quina és la novetat? Que l'expliqui", ha ordenat.

