La impactant reacció d'una jugadora del Barça al golàs d'una companya al Gamper

Massimo Zapatazo! 🔥



Golazo de Patri Guijarro con el @FCBfemeni 🔝 pic.twitter.com/ACcjSJ2NXc — LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) August 23, 2022

Eljuga aquest dimarts el segon trofeu del. Ho fan a l'estadi Johan Cruyff davant el Montpeller i lessense problemes el partit. De fet, la primera part ha acabat amb tres gols a zero a favor de les barcelonistes, amb un doblet deI justament aquesta ha estat l'autora d'unque ha deixattot, companyes incloses. Els 5.125 espectadors que s'han apropat al camp aquest dimarts han pogut presenciar en directe elque Guijarro ha fet des dei que la portera del Montpeller no ha pogut aturar de cap manera.La seva companya d'equip, que s'ho mirava des del lateral dret del terreny de joc, ha reaccionat d'una forma ben peculiar. No ha celebrat el gol, gairebé, però sí que ha fet unsamb lesindicant ladel xut de Guijarro.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor