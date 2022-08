Acaben a garrotades per veure qui paga el compte del bar... i al final no paga ningú

Un grup d'entre set i vuit individus en estat etílic va acabarde la plaça de les Oques dedesprés de discutir-se al seu interior sobre. Els fets van passar a l'hora de tancament de l'establiment, aquest dimarts a la matinada.El grup havia estat prenent unes copes iningú no estava disposat a fer-ho i van començar a discutir-se sobre qui s'havia compromès a fer-se càrrec del compte. La discussió va anar a més i, ja fora de l'establiment,fins que va arribar laTot i que algun dels bevedors va fugir del lloc quan va sentir els senyals acústics, altres van continuar amb la baralla fins al punt que els agents van tenirCom que no és un delicte estricte de robatori i ningú ha resultat greument ferit, la Policia Local de Manresa va aixecar atestat per si el responsable del bar presenta denúncia, ja que, però no va practicar cap detenció i es va limitar a dispersar-los.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor