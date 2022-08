📷 Sostre de la nau cremada a l'incendi d'Artesa de Segre (avís 14.32 h). Seguim amb l'estratègia defensiva per protegir la nau gran i els servidors amb 19 dotacions de #bomberscat. pic.twitter.com/88fBrp68xi — Bombers (@bomberscat) August 23, 2022

Almenys 19delstreballen aquest dimarts en un incendi que crema una nau industrial a, propietat de l’empresa Mobles Ros. Tot el personal ha pogut sortir de laEls Bombers, que han rebut l’avís a les 14.32 hores, treballen per apagar el sostre de la nau extremant les precaucions perquè hi ha risc d’. Les prioritats dels Bombers, segons detallen en un fil de piulades, són protegir les zones no cremades i la zona dels servidors.

