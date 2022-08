La primera ministra de Finlàndia s'enfronta a una nova polèmica per una festa a la residència oficial

Més polèmica amb las'enfronta a un nou enrenou causat per la publicació d'unaseves, la residència oficial dels caps de govern finlandesos.Segons es pot veure a la fotografia publicada a TikTok, duesapareixen-se gairebéi amagant elsamb un cartell on hi ha escrit "". El fons blau recorda l'espai des d'on Marin fa algunes rodes de premsa oficials."Crec que aquesta foto no és apropiada,No haurien d'haver fet aquesta foto, però per la resta no va ocórrer res extraordinari aquella nit", ha dit Marin a la premsa aquest dimarts després que s'hagi publicat la imatge. Així, la primera ministra finlandesa haamb un grup d'amics.Amb tot, però, Marin ha explicat que: "Vam anar a la sauna, vam nedar i estar al jardí. Només vam utilitzar els banys d'invitats de la planta baixa, que és on sembla que van fer la foto".La nova polèmica arriba l'endemà que la primera ministra finlandesa fes públics el resultat dela què es va sotmetre la setmana passada després que es publiquessin vídeos d'ella ballant en una festa. Llavors va reconèixer que havia begut alcohol i el test de drogues ha demostrat que no se n'havia pres, tal com apuntaven algunes veus.

