Demanen ajuda per trobar una dona desapareguda a Manlleu

Atenció! Veïna de #Manlleu desapareguda. Avui 23/08 ha desaparegut Luisa Vega Cuenca, té 55 anys i és veïna de Manlleu.

Demanem col·laboració ciutadana per trobar-la i que si alguna persona l'ha vista contacti amb policia al 938507911 o truqui al 112

Gràcies pic.twitter.com/6sHeholMOk — Ajuntament Manlleu (@ajManlleu) August 23, 2022

L'demana ajuda per trobar una veïnadel municipi. En una piulada, s'informa que aquest dimarts hauria desaparegut, de 55 anys. Per tot plegat, demanen que en cas que algú tingui alguna informació es contacti amb lao elFa pocs dies també va desaparèixer una veïna a Santa Eulàlia de Riuprimer que, finalment, va ser trobada a Barcelona on hauria marxat voluntàriament. En el cas de Manlleu, es

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor