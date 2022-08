Per què hi ha persones que s'assemblen sense ser família?

Investigadors de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras han descobert que les, però sense relació familiar,en els gens encarregats de la formació dels trets facials.Segons ha explicat l'investigadoraquest fet explica l'aparició de "" en llocs remots del món des d'un punt de vista biològic. A més, podria ajudar a la, un fet que seria de gran interès en medicina legal i forense.En l'article publicat a la revista Cell Reports, Esteller ha assenyalat que l'"aparició de dobles d'una persona, com si fossin fotocòpies, ha estat motiu d'atenció en les arts i la cultura popular, però mai havia estat abordada des d'un punt de vista científic". Els científics, segons ha detallat, hanel mateix materiald'aquests individus tan pareguts per veure si trobaven una "raó objectiva" de la semblança.Segons detallen a l'article, les persones amb pareguts van passar per programes deque van permetre descobrir parelles d'individus que eren gairebé indistingibles entre ells. Després, es va analitzar la seva, el seui la sevaEls resultats van permetre descobrir que els dobles humans comparteixen, particularment en relació amb els gens involucrats en la formació de la boca, el nas, els ulls, la barbeta i el front. "Va ser curiós comprovar que el paregut d'aquestes parelles de dobles no només se cenyia als, sinó que, a més també afectava altres-altura o pes- i a trets de", detalla Esteller.

