Reptes demogràfics i econòmics

L'estat del benestar, en risc

L'acceptació social de viure amb els pares

Només dos de cada deu joves catalans de menys de 35 anys han marxat de casa dels pares i l'edat mitjana d'emancipació a Espanya és de 29,8 anys. Són dues de les dades més destacades de l'del segon semestre de 2021, publicat recentment pel. L'informe justifica l'anunci d'aquest divendres de la consellera de Drets Socials,, que obrirà unaque no van poder accedir al bo del govern espanyol . L'executiu català destinarà 29 milions d'euros a aquestes prestacions i preveu que s'hi puguin beneficiar unes 14.000 persones.El fet que independitzar-se abans dels 30 anys sigui gairebé una quimera a Catalunya té importants conseqüències demogràfiques i econòmiques -sobretot per a l'administració pública-, tal com analitzen els experts consultats per. "", alerta el professor de Demografia de la Universitat Pompeu Fabra i director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona,Les dades. L'informe conclou que, al conjunt de l'Estat, hi ha pràcticament la mateixa proporció de joves emancipats que a finals de l'any 2020, quan un 15,8% ho aconseguia. No obstant això, encara no s'han recuperat els nivells prepandèmia (18,7%), tot i la millora de les condicions laborals. Entre 2006 i 2010 es van registrar quotes superiors al 25%. La professora d'Economia de la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè sobre la Situació de les Dones a l'Economia (COSME),, preveu que el "" que vivim "impedirà que la situació millori".Al seu torn, la catedràtica d'Economia i investigadora del Barcelona Economic Analysis Team (BEAT) de la UB,, remarca que "no marxar de casa és un fenomen mediterrani" i entén que s'explica per una combinació de. Lídia Farré considera que les "evidents diferències" pel que fa a les condicions dels joves als diversos països d'Europa "" per justificar la gran disparitat entre les quotes del nord i del sud d'Europa.La conseqüència demogràfica més evident de l'endarreriment de l'edat d'emancipació és lai el consegüent. Albert Esteve analitza que el fet que els joves marxin tard de casa esdevé un problema quan provoca que el seu cicle vital i el seu cicle biològic es descompensin. "", detalla, alhora que alerta que aquest fet pot comportar dificultats de fecunditat si es volen tenir fills en una edat massa avançada."Una dona sueca i una altra espanyola, les dues emancipades des dels 23 anys, amb una feina estable i amb diverses experiències de convivència amb parelles sentimentals presentaran dades de fecunditat similars quan arribin als 35 anys", explica Esteve. Al sud d'Europa, però, els joves de 30 anys encara ho tenen tot per fer. La fecunditat, al món occidental, no depèn de factors nacionals, sinó de lade cadascú. L'informe, coordinat per Ció Patxot, determina que la majoria de dones espanyoles manifesten que, però n'acaben tenint unaPatxot subratlla que la natalitat és un "" per la sostenibilitat futura del sector públic i alerta que s'apropa la jubilació de les generacions del, que es caracteritzen "per haver tingut pocs fills i gaudir d'una llarga esperança de vida". Per això, considera que el sistema de pensions és insostenible. De ben segur, entén, l'escassetat de treballadors i l'increment de la població inactiva "farà necessària la".Si no canvia res més, "el pitjor que pot passar davant aquest canvi demogràfic, és que", preveu. Per això valora positivament positivament altres possibilitats, com l'endarreriment de l'edat de jubilació. No es planteja pujar cotitzacions, ja que "posen la carrega de l’ajust sobre els joves". L'únic factor extern positiu és que quan es jubilin les generacions del baby boom,. Tanmateix, "", apunta, sobretot sí es tracta de força de treball qualificada i amb alts nivells de renda.Farré, per la seva banda, detecta també conseqüències pel que fa a l'increment de la càrrega sanitària, així com una major dependència del mercat laboral local. ", perquè permetria corregir els desequilibris geogràfics del mercat laboral", interpreta. L'del segon semestre de 2021 indica que només el 9,8% dels joves que resideixen a la província on han nascut, ho fan fora del domicili familiar; mentre que un 34,2% dels que resideixen en una altra demarcació, viuen independitzats.A Catalunya, com a la resta del sud d'Europa,. "", reflexiona Albert Esteve. L'acceptació social dels comportaments determina en gran part el model de societat d'un país.Fins i tot, molts joves amb bones feines tenen dubtes a l'hora d'emancipar-se. Viure al domicili familiar proporciona un coixí econòmic important i facilita eixamplar l'etapa estudiantil en el temps, el qual "", detalla. Tanmateix, posa en relleu que aquest fet té un impacte directe en l'economia familiar, amb una. No obstant això, assenyala que "els pares viuen bé la co-residència si és volguda pels fills i no perquè no tinguin on anar".El concepte d'té avui a Catalunya menys matisos que en altres moments i zones geogràfiques. "Emancipació com a marxar de casa,", descriu Esteve. És per això que no sembla que hi hagi diferències sociolòiques notòries entre els qui marxen i els qui no. L'únic perfil que clarament acostuma a independitzar-se és "el dels". Avui, la convivència familiar és "", amb pares més tolerants i menys germans, el qual fa que els joves valorin menys la independència residencial.El conjunt dels experts consultats percoincideixen en que l'impuls decidit de l'emancipació dels joves catalans és necessari perquè puguin formar les seves pròpies famílies i que el sector públic sigui sostenible. "Per millorar la natalitat, no serveixen les transferències de renda,, com millorar l'oferta residencial i les condicions laborals", sentència Ció Patxot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor