Presó per al conductor que va atropellar mortalment dos ciclistes a Castellbisbal

La jutgessa de Rubí ha decidit aquest dimarts enviar a presó sense fiança el conductor que diumenge va provocar la mort de dos d’ells, segons ha pogut saber l’ACN. L’investigat ha respost només les preguntes del seu advocat i ha reconegut ser el conductor del vehicle, però ha assegurat que havia estat un accident iTant la fiscalia com l’acusació particular han demanat presó provisional, i la jutgessa hi ha estat d’acord perquè considera que hi ha risc de fuga i també de reiteració delictiva.En aquest sentit, la jutgessa creu quede fugir i deixi de comparèixer en altres fases del procediment. Però a més, també argumenta que hi ha risc de reiteració delictiva, ja que el detingut té pendents de compliment dues condemnes per conduir sense permís i malgrat tot condueix, el que “denota un absolut menyspreu per la norma i el compliment de les resolucions judicials”. Així mateix, subratlla queel que “evidencia la seva indiferència per la seva pròpia vida i la dels altres”.Tant la fiscalia com l’acusació particular havien demanat també la presó provisional per al detingut, que circulava sense permís de conduir, a una velocitat superior a la permesa i amb “símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les drogues”. El seu advocat, en canvi,com ara prohibir-li la conducció, però la jutgessa ha recordat en la seva resolució que ja ho tenia prohibit quan va provocar l'accident.El conductor va envair el carril contrari, per on circulaven els ciclistes, tot i que és un tram per on està prohibit avançar., destaca la resolució judicial.Ell mateix ha reconegut ser el conductor del vehicle, però a més hi ha una testimoni que el va veure circularque l’ha reconegut fotogràficament, així com altres testimonis que ubiquen el cotxe en el lloc de l’accident i van veure la fugida. El cotxe és propietat dei aquesta ha manifestat en dependències policials que el matí dels fets no tenia les claus a la seva bossa. També hi ha càmeres de seguretat de l’estació de ferrocarrils que situen el vehicle en el lloc de l’accident.L’atropellament va tenir lloc a la C-243c, deixant, un dels quals en estat crític. El detingut ha arribat als jutjats dins del vehicle policial i quan ha sortit acompanyat dels agents, la seva parella - que estava fora - li ha expressat el seu suport.

