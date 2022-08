La DGT canviarà la manera de notificar les multes a alguns conductors

Lade forma radical ladelesa alguns conductors. El canvi entrarà en vigor a partir de l', però avisen amb antelació perquè els afectats puguin preparar-se per a laamb l'entitat. El nou mètode de notificacions s'aplicarà només a les, és a dir, a les, que s'hauran de donar d'alta en un sistema electrònic per rebre-les.Concretament, es tracta delque entrarà en funcionament a partir del mateix 1 de novembre i serà l'única mera de saber si s'ha estat sancionat o no. Tot i no assabentar-se de la sanció, l'empresa haurà d'abonar igualment l'import corresponent, avisen des de la DGT.El canvi és causat per l'que la DGT deixarà d'emetre per a les empreses: tot es farà per via electrònica. Així, cal que les entitats jurídiques coneguin els passos a seguir per donar-se d'alta a la DEV, laon es rebran les notificacions i comunicacions relacionades amb el vehicle de l'empresa. Per ara, només s'aplicarà a les empreses, ja que els particulars no tenen l'obligació de tenir un correu electrònic per registrar-se.Laamb permís de conduir o al permís de circulació d'un vehicle d'empresa. Serà una única direcció per a totes les autoritzacions que tingui el titular als registres de vehicles de la DGT.Des que es publiqui unamitjançant aquesta plataforma, les empreses tindran un màxim deper descarregar-la. Si no, caduca. I un cop caducada es considera com a rebuda correctament. Així, comencen a comptar els terminis per fer els pagaments o les contestes.

