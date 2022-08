Neix una app de cites exclusivament per gent de dretes: «The Right Stuff»

Alguns dels aspectes més controvertits

Una inversió de 1.500 milions de dòlars i una persona pròxima al cercle de l'expresident dels Estats Units, Donald Trump. Amb aquesta combinació neixTinder, Bumble...adquireix una nova forma. Ara, hi ha plataformes per conèixer gent fetes a mida per a cada perfil d'usuari (i de persona). I si encara quedava algú que dubtava sobre si es podia filar més prim o no, la realitat ha tornat a demostrar ser tossuda.abans i tot de l'existència d'aquestes diverses i sofisticades aplicacions de cites. Coneixedora d'això, la nova plataforma posa el focus especialment en aquest punt. De fet,The Right Stuff podria traduir-se en català com "la cosa correcta" o "allò bo". És un joc de paraules. Una picada d'ullet. Right en anglès vol dir dreta, però també correcte.I per si no fora poc, la ideòloga de l'aplicació és Ryan McEnany, la. L'expresident és, possiblement, una de les cares més visibles i reconegudes de la dreta dels darrers 10 anys. A més a més, McEnany compta amb el suport financer del milionari (i conservador) Peter Thiel.amb l'objectiu d'aglutinar tot el públic de dreta amb cert poder adquisitiu, conegut popularment com a alt-right. Un col·lectiu amb cada vegada més pes en el país. The Right Stuff serà gratuïta, però com les seves competidores, tindrà opcions prèmium. La diferència amb Tinder o Bumble, a banda del públic al qual es dirigeix, és que en aquesta nova plataforma, Segons els seus creadors i creadores, aquesta decisió s'ha pres“Lamentem que hagi hagut de suportar anys de males cites i pèrdua de temps amb persones que no veuen el món com nosaltres. The Right Stuff vol oferir-li la possibilitat de gaudir d'una cita amb persones que comparteixen els mateixos valors que vostè”, ha explicat McEnany en el vídeo de presentació de l'app.Un dels aspectes més controvertits -i àmpliament comentat- de l'aplicació és que un cop reps la invitació necessària per començar a utilitzar-la,. És a dir, s'obvia o es rebutja el col·lectiu de transsexuals, persones no binàries o que s'identifiquen amb qualsevol altre gènere. A més a més, també està, motiu pel qual també s'obvia o bé es rebutja el col·lectiu gai.Abans d'aquesta aplicació i fa relativament poc temps, s'havia llençat al mercat Donald Daters. Una app molt similar a la que es presenta ara, però centrada únicament en seguidors i seguidores de Trump. Aleshores, el resultat va ser fallit. En aquesta ocasió, caldrà veure-ho.

