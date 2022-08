Els tres consells dels Mossos per evitar que t'entrin a casa amb una radiografia

Una de les activitats que duen a terme elsde manera diària és el patrullatge preventiu. Ha estat mitjançant aquesta feina, que el cos policial català ha enxampat aquest dimarts un lladre mentre intentava obrir portes amb una radiografia al barri dede Barcelona. No és un mètode nou per entrar a cases alienes, però continua sent molt habitual.Per això, els Mossos han compartit diversosa les xarxes socials per evitar els robatoris amb aquest mètode. El primer pot semblar evident, però no sempre es compleix: cal tancar-ho tot sempre amb clau i evitar deixar evidències que l'habitatge és buit.El segon consell és evitar l'accés de desconeguts a les zones comunitàries. Finalment, recomanen, quelcom molt freqüent a les xarxes socials. Penjar fotografies de les vacances quan encara no s'ha tornat a casa pot donar informació als lladres per a dur a terme robatoris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor