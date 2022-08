Una família no recorda on ha aparcat el cotxe a Barcelona i el busca durant tota la nit

👨‍👨‍👧‍👧 Una família francesa molt angoixada 💬 a la patrulla que va estacionar el seu cotxe, amb totes les pertinences i aliments del bebè, no recorden on i porten tota la nit intentant trobar-lo.



👶🏻 Se'ls aconsegueix menjar i trobem el 🚗 fent una batuda per la zona.#gubUSD #gubCV pic.twitter.com/x2NiNrV8Hj — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) August 23, 2022

Una família va estacionar el seui a dins hi havia totes les pertinences, a més dels aliments d'un dels seus fills, que és un bebè. El problema, però, és que despréson l'havien aparcat i s'han passatFinalment, desesperats, van contactar amb lade la capital catalana, que els haamb la recerca. A més, els policies els van donarper als quatre membres de la família, dos dels quals menors, mentre feien la "" per la zona de la ciutat on creien que estava aparcat el vehicle.L'experiència de la visita a la ciutat, finalment, es va acabar bé, ja que els guàrdies van aconseguireldels turistes francesos. El cotxe estava estacionat en un dels aparcaments de la, al centre de la ciutat, i el van trobar en perfectes condicions.

