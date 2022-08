El territori afectat per l'incendi del Pont de Vilomara, declarat zona catastròfica

Elha aprovat en la reunió deld'aquest dimarts la declaració dedels territoris afectats per. La portaveu de l'executiu,, ha explicat en roda de premsa al Palau de la Moncloa que la declaració afecta 15 autonomies, entre les quals Catalunya, concretament, els incendis dels municipis del Pont de Vilomara i Rocafort i de Manresa del passat mes de juliol Rodríguez ha destacat que la declaració d'aquestes zones com a zona greument afectada per unapermetrà activar els mecanismes d'El president espanyol,, ja va avançar dilluns la decisió després de visitar la zona afectada pel foc de(Castelló), que ha cremat 20.000 hectàrees. Al conjunt de l'estat espanyol, enguany els grans incendis han devastatmentre que l'any anterior van ser-ne unes 51.000.Rodríguez ha recordat que els incendis a l'estat espanyol han provocati 27.500 persones han hagut de ser evacuades. La portaveu del govern espanyol ha subratllat que les característiques dels focs són diferents de les conegudes fins ara per l'

