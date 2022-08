El govern espanyol arrenca el pla per implantar peatges a les autovies a partir de 2024

Elja ha iniciat els tràmits per estudiar les diferents possibilitats encaminades a introduir un nou sistema de peatges a totes les autovies a partir del 2024, tal com es va comprometre amba canvi de rebre els fons europeus valorats en 70.000 milions d'euros. La Direcció General de Carreteres, dependent del, ha encarregat a la consultora públical'elaboració de nou informes per valorar un nou sistema de finançament de les carreteres.El cost d'aquests serveis ascendirà a 1,4 milions d'euros i el termini establert serà de 10 mesos. El juny passat, la ministrava descartar iniciar el debat amb el sector per començar a dissenyar aquest pla, amb l'objectiu de donar prioritat a la situació econòmica, llastrada tant per la pandèmia com per la guerra aD'aquesta manera, el 10 de juny es va formalitzar el contracte intern entre lai Ineco, i el 10 d'agost passat aquesta empresa va adjudicar els serveis de consultoria a. Tots els documents apunten l'any 2024 com el primer en què podrien implantar-se els peatges.L'executiu estatal defensa que aquest pla respon a les recomanacions específiques fetes aen el marc del Semestre Europeu 2019-2020 i a l'alineament amb les agendes estratègiques de la, la majoria de països de les quals () s'apliquen peatges de manera generalitzada.Un dels primers elements que s'analitzaran en aquests informes serà si s'adopta un sistema de, amb què es paga una quantitat fixa a l'any per poder circular, o de, que dependrà de la distància que es recorre a cada moment.

