Bustos perd el tercer grau i torna a estar en règim tancat a la presó

Pendent de tres causes

L'exalcalde de Sabadell, que compleix condemna per una peça delque acredita la retirada de multes a familiars, torna a estar ena la presó. El jutge de vigilància penitenciària li vael passat mes de juliol el tercer grau restringit que li va ser concedit dos mesos després d'haver ingressat al Centre Penitenciari de Lledoners, el 12 de gener, i que lava recórrer el passat mes d'abril. El ministeri públic va argumentar aleshores que Bustos, que compleix una pena de tres anys de privació de llibertat per dos delictes de tràfic d'influències, encarade corrupció, que "només els reconeix parcialment" i que, per tant, era prematur concedir-li el règim obert encara que fos amb caràcter restringit.La concessió d'aquest règim, que durant uns tres mesos ha permès a l'exalcalde sortides de la presó, ja va ser controvertida. En realitat, lava proposar per majoria -no per unanimitat- que continués en règim tancat. Però va ser la direcció general d', que depèn de la conselleria de Justícia, la que li va concedir tot subscrivint els criteris de l'equip tècnic encarregat de la classificació, format per quatre psicòlegs i quatre juristes de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació.Entre aquests criteris tècnics, segons va detallar Efe, es va argumentar que no existeixper part de Bustos, ja que va deixar la política de forma definitiva el juliol del 2014, quan va renunciar a la regidoria sense cartera que li va permetre mantenir un càrrec a la Diputació de Barcelona amb una retribució d'uns 83.000 euros anuals fins quasi dos anys després de l'esclat del cas Mercuri. A més, es va tenir en compte que el seu ingrés a la presói que compta amb suport familiar. A més, va abonar la quantitat fixada per responsabilitat civil. Tot i això, l'exdirigent socialista continua tenint causes pendents per delictes relacionats amb la corrupció.Bustos va entrar a presó per complir-hi, concretament per haver-peça 30 del cas Mercuri-, després que el Tribunal Suprem ho ratifiqués el març de 2021 . Aquesta era la segona sentència ferma amb privació de llibertat: també tràfic d'influències a l'Ajuntament de Montcada i Reixac (un any i quatre mesos) pel nomenament irregular a dit d'una alt càrrec -peça 5-. L'exbatlle, poc després de conèixer l'obligació d'entrada a presó, va qualificar de "desproporcionats" els tres anys per retirar multes a familiars L'exalcalde de Sabadell encara estàper tres peces de la macrocausa de Mercuri. La més rellevant és la 28, que fa referència a l'adjudicació del contracte de residus i neteja viària de Sabadell a l'empresa Smatsa i per la qual està acusat de. Una altra peça que té pendent és la 31 , sobre suposadesal Consorci de Residus del Vallès Occidental i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).A més, s'està a, la que afecta a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) sota la presidència de Bustos. Inicialment tancada, l'Audiència de Barcelona la va reobrir , el passat estiu, per investigar si es va produir malversació de cabals públics. El cas afecta també l'alcalde socialista de Pineda de Mar, Xavier Amor, aleshores assessor a la FMC.

