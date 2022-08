El pistoler de Tarragona mor després de rebre l'eutanàsia

L'anomenatde, ha estat sedat aquest dimarts per tal que els serveis mèdics de l'Hospital deli practiquessin l'. El seu cas ha estat polèmic perquè l'acusació en el procediment judicial demanava que Sabau fos jutjat abans, mentre que els diferents tribunals, tant catalans com europeus , han acabat donant la raó a la defensa, si bé la magistrada Sònia Zapater li va denegar aquest dilluns la llibertat 24 hores abans de la seva mort Segons informen diferents mitjans de comunicació, la mort s'ha produït aquest migdia després que li donessin unTot plegat, 9 mesos després que l'home, veí d' es dirigís a l'empresa on anteriorment havia treballat, Securitas Seguridad, per disparar contra tres dels seus excompanys . Més tard, durant la seva fuga, va ferir també amb arma de foc un dels agents dels Mossos d'Esquadra que el perseguien. Finalment, va ser detingut a Riudoms, en un mas abandonat.Eugen Sabau patia arran dels fets unaamb un dolor constant. Va ser aquest el motiu que el va portar a demanar l'eutanàsia , tot i la seva situació processal de presó provisional a l'espera que es dugués a terme el judici. Finalment, la justícia va acceptar prioritzar el dret a la pròpia vida de l'acusat per sobre dels drets de l'acusació, que s'han mostrat públicament decebuts amb la decisió.En concret, a Sabau l'acusaven d'un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa i també d'atemptat a l'autoritat i tinença il·lícita d'armes. Lava confirmar el dret a rebre l'eutanàsia i ha estat finalment aquest dimarts quan se li ha aplicat, envoltat de la seva família.

