El govern espanyol obligarà els escorxadors a posar càmeres per protegir els animals

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret queper garantir el benestar dels animals que han de ser sacrificats i el compliment de les mesures de seguretat sanitària. La normativa, que fixa el termini d'un any perquè els centres s'adaptin als nous requisits, estableix que les càmeres s'hauran de situari també als passadissos, zones de descàrrega i on s'estaborneixi i es dessagni el bestiar.No farà falta enregistrar les zones d'espera on hi hagi mitjans de transport amb animals a dins, però sí que l'empresa haurà de dur unEn el cas de l'aviram i el porcí, a més, caldrà gravar els processos d'escaldat per tal de comprovar que no s'aplica a animals que presentin signes de vida.Les empresesde descàrrega, allotjament en corrals, conducció a la zona d'estabornit, subjecció, sacrifici i dessagnat fins a la mort perquè els inspectors autonòmics les puguin comprovar. La mesura és unaal control al qual ja estan sotmesos aquests centres.En un comunicat, el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha celebrat que la norma "situa Espanya al capdavant d'Europa en aquesta matèria" i que, a banda del benestar dels animals que arriben a l'escorxador,El reial decret és fruit de la col·laboració del Ministeri de Consum amb el de Sanitat, el de Drets Socials i el d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

