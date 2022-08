El preu de la llum marca aquest dimecres el rècord des de l'excepció ibèrica

Elde lapels clients de la tarifa regulada es dispara aquest dimecres fins als, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia (OMIE). Es tracta, de nou, de registres rècord des que va entrar en vigor l'excepció ibèrica, a mitjans de juny, ja que el preu s'ha incrementat un 19,4% respecte d'aquest dimarts.De fet, el preu de la llum ha superat el llindar dels 400 euros per primer cop des del març, aleshores marcat per l'esclat de la. El preu final és el resultat de sumar el preu mitjà de ladel mercat majorista (186,95 euros/MWh) i la compensació que es pagarà a les centrals de cicle combinat per l'aplicació del topall del gas (249,30 euros/MWh).El preu més elevat es pagarà entre les 21 i les 22 hores, mentre que el més barat serà entre les 16 i les 17 hores. Sense l', el cost de l'electricitat per aquest dimecres superaria els 500 euros. En concret, se situaria en 502,11 euros/MWh, segons el Ministeri deMalgrat tot, sense el mecanisme de l'excepció ibèrica per posar topall al preu del fas, el preu de l'a l'Estat seria de mitjana d'uns 502 euros per MWh. Per tant, els clients de la tarifa regulada pagaran un 15% menys de mitjana. La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica,, va estimar la setmana passada que l'excepció ibèrica ​​ha suposat un estalvi de 1.383 milions d'euros per als consumidors espanyols durant els dos mesos de vigència.La puja de preus a l'Estat també va en la línia de la resta de països de la. En el cas de, per exemple, se situa per sobre dels 645 euros/MWh, mentre que asupera els 624 euros/MWh i asupera els 611 euros/MWh.

